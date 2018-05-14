ЕАЭС подпишет 17 мая соглашения с Китаем и Ираном

14 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз 17 мая в Астане подпишет соглашения с Китаем и Ираном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
"Между союзом и Ираном заработает зона свободной торговли, предусматривающая снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров, - пояснили в ЕЭК. - С Китаем достигнуты договоренности по широкоформатному и отраслевому сотрудничеству".
Со стороны ЕАЭС соглашения будут подписаны председателем Коллегии ЕЭК Тиграном Саркисяном. В церемонии подписания примут участие высокопоставленные представители стран Евразийского экономического союза, Китая и Ирана.-0-
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