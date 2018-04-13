Эйфелева башня закрыта для туристов из-за забастовки

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже Эйфелева башня закрыта для посещения из-за забастовки работников служб безопасности, сообщает ТАСС.
Официальное сообщение о забастовке было опубликовано на странице Эйфелевой башни в Twitter.
Эйфелева башня, спроектированная Гюставом Эйфелем, была возведена в центре Парижа в 1889 году. Первоначально она задумывалась как временное сооружение, которое должно было служить входной аркой на Всемирную выставку 1889 года в Париже. Ежегодно достопримечательность посещают более 6 млн туристов, 80% из которых иностранцы.-0-
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