Эйфелева башня закрыта для туристов из-за забастовки

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Париже Эйфелева башня закрыта для посещения из-за забастовки работников служб безопасности, сообщает ТАСС.

Официальное сообщение о забастовке было опубликовано на странице Эйфелевой башни в Twitter.

Эйфелева башня, спроектированная Гюставом Эйфелем, была возведена в центре Парижа в 1889 году. Первоначально она задумывалась как временное сооружение, которое должно было служить входной аркой на Всемирную выставку 1889 года в Париже. Ежегодно достопримечательность посещают более 6 млн туристов, 80% из которых иностранцы.-0-