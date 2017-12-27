Экс-футболист Джордж Веа побеждает во втором туре президентских выборов в Либерии

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный в прошлом форвард Джордж Веа одерживает убедительную победу во втором туре президентских выборов в Либерии, сообщают информагентства.

Бывшего футболиста уже поддержали избиратели в 12 из 15 округов страны. Его главный оппонент - 73-летний Джозеф Боакаи - пока стал сильнейшим лишь в двух округах. Точные результаты голосования станут известны 29 декабря, когда завершится подсчет всех бюллетеней.

Второй тур президентских выборов состоялся 26 декабря.-0-