Экс-футболист Джордж Веа побеждает во втором туре президентских выборов в Либерии

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный в прошлом форвард Джордж Веа одерживает убедительную победу во втором туре президентских выборов в Либерии, сообщают информагентства.
Бывшего футболиста уже поддержали избиратели в 12 из 15 округов страны. Его главный оппонент - 73-летний Джозеф Боакаи - пока стал сильнейшим лишь в двух округах. Точные результаты голосования станут известны 29 декабря, когда завершится подсчет всех бюллетеней.
Второй тур президентских выборов состоялся 26 декабря.-0-
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