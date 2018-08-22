Экс-глава предвыборного штаба Трампа признан виновным по восьми пунктам обвинения

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд присяжных признал экс-главу избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов, сообщает Би-Би-Си.

В частности, Пол Манафорт признан виновным по двум из девяти пунктов по банковскому мошенничеству, по всем пяти пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов и по одному из четырех пунктов по уклонению от декларирования иностранных счетов.

Сам 69-летний Пол Манафорт не признал вину. Как заявил его адвокат, Манафорт разочарован решением суда, рассматривает варианты дальнейших действий и благодарит судью и присяжных за проделанную работу.

Приговор по делу будет вынесен позднее. Процесс над Полом Манафортом проходит в федеральном суде в Александрии, штат Вирджиния. По делу Манафорта дали показания 27 свидетелей. Ключевыми на процессе стали показания его бывшего помощника Рика Гейтса. Он рассказал присяжным, как помогал своему бывшему боссу отмывать деньги и как сам украл у него часть средств. Половина обвинений, предъявленных Манафорту, касалась банковских махинаций - по каждому пункту ему грозит до 30 лет заключения.

Как пишет Euronews, президент США Дональд Трамп так прокомментировал решение суда: "Лично меня это не касается, но я очень расстроен случившимся. Этот эпизод не имеет ничего общего с так называемым российским сговором, но это охота на ведьм, и это - позор".-0-