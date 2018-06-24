Эрдоган набирает 53% голосов на выборах президента Турции после обработки 95% бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53% голосов на президентских выборах после обработки 95% избирательных бюллетеней. Такую информацию Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции предоставило агентство Anadolu, которое имеет право на их распространение.

Ближайшим конкурентом Эрдогана является кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже. Он набирает 30,6%. Остальные претенденты на пост президента Турции пока набирают менее 8% голосов. Эрдогану нужно набрать более 50% голосов, чтобы обеспечить себе победу в первом туре.

По данным Высшей избирательной комиссии, на выборах в парламент страны, правящая в Турции Партия справедливости и развития, которую возглавляет президент Эрдоган, набирает 42,7% после обработки 95,1% избирательных бюллетеней.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия в данный момент набирает 19,9% голосов, Партия националистического движения - 12%. Прокурдская Партия демократии народов проходит в парламент Турции, преодолев 10%-ный барьер.

Остальные политические движения пока не набирают необходимых 10% голосов.

На прошедших 24 июня в Турции выборах граждане страны впервые в истории выбирали одновременно президента и новый состав парламента.

Голосование проходило в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени. Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил ранее глава комиссии Сади Гювен.

На пост президента в Турции претендуют шесть кандидатов.

Высшая избирательная комиссия допустила к участию в парламентских выборах девять политических партий.