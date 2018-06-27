ЕС начнет переговоры о вступлении в союз Албании и Македонии в июне 2019 года

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЕС начнет переговорный процесс с Албанией и Македонией о вступлении этих стран в состав союза в июне 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

"Совет решил открыть путь к переговорам о вступлении в июне 2019 года", - говорится в заявлении по итогам заседания министров внутренних дел стран сообщества.

Как сообщил глава МИД Греции Никос Котзиас, не все страны - члены сообщества выступают за немедленный старт переговорного процесса. По его словам, 25 стран выступают за начало переговоров, а три страны - Франция, Дания и Нидерланды - считают, что нужно перенести весь процесс.

Одновременно Совет ЕС приостановил переговоры о вступлении Турции в ЕС. "Совет отмечает, что Турция отдаляется от Евросоюза. Переговоры о членстве Турции практически в тупике, и невозможно рассмотреть открытие или закрытие новых глав", - указывается в итоговом заявлении Совета ЕС.

При этом в документе говорится, что Евросоюз будет продолжать оказывать финансовую помощь Турции для борьбы с миграционным кризисом, который захлестнул сообщество три года назад. "Евросоюз продолжит свою финансовую поддержку и техническую поддержку для усиления сотрудничества в этой сфере (борьбы с миграционным кризисом), включая фонд беженцев для Турции", - отмечается в заявлении. Совет подтвердил, что соглашение по миграции ЕС - Турции от марта 2016 года продолжает действовать и приносить результаты. ЕС подчеркнул, что для эффективной борьбы с кризисом беженцев необходимы дополнительные усилия.

Кандидатами на членство в ЕС являются Сербия, Черногория, Турция, Албания и Македония. Брюссель пока не дает конкретных сроков вступления этих стран в сообщество, но осенью 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория войдут в состав Евросоюза до 2025 года. -0-