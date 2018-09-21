ЕС не согласился на Brexit по плану Терезы Мэй

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам саммита в австрийском Зальцбурге глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что план премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС не может быть принят, так как он подрывает единство европейского рынка. Об этом сообщает BBC.

Дональд Туск отметил, что предложения Терезы Мэй, сформулированные на заседании британского правительства в ее загородной резиденции в Чекерсе в июле 2018 года, невыполнимы.

Основное положение плана премьер-министра Великобритании - это достижение общих торговых правил между ЕС и Великобританией после Brexit. По словам Туска, предложения Мэй не устраивают остальных членов ЕС в первую очередь по экономическим причинам.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой в адрес сторонников Brexit. "Brexit показал нам одно - и я целиком и полностью уважаю британский суверенитет, говоря это - он показал, что те, кто говорят, что могут легко жить без Европы, что все будет в порядке, что будет много денег - они все лжецы. Это правдиво еще и потому, что они все ушли сразу после референдума, и им не пришлось заниматься этим вопросом", - сказал он.

Также президент Франции назвал неприемлемым предложение Великобритании по ирландской границе после выхода королевства из состава ЕС.

Между тем, как сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph, депутаты от правящей в Великобритании Консервативной партии собираются предложить премьер-министру Терезе Мэй уйти в отставку в апреле 2019 года - вскоре после истечения крайнего срока реализации Brexit. Многие наблюдатели предполагали, что попытка сместить премьера Великобритании будет предпринята еще раньше - на ежегодной партийной конференции консерваторов (она пройдет с 30 сентября по 3 октября 2018 года). Но пока у противников Мэй внутри партии нет такого кандидата, который обеспечил бы выход Великобритании из ЕС и имел бы при этом достаточную поддержку среди депутатов и избирателей.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Вопрос границы между входящей в состав Великобритании Северной Ирландией и остающейся частью ЕС Республикой Ирландия является одним из самых сложных. Проблема заключается в том, что Тереза Мэй, с одной стороны, пообещала не допустить появления на острове Ирландия жесткой границы, с другой - она не приемлет, чтобы, в случае провала переговоров, таможенная граница прошла по Ирландскому морю, то есть фактически по территории Соединенного Королевства.-0-