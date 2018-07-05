ЕС продлил санкции в отношении России на полгода

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце июля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление Совета ЕС.

Ограничительные меры, которые распространяются на отдельные сектора российской экономики, будут действовать до 31 января 2019 года. Решение о продлении санкций вступит в силу 9 июля после публикации в Официальном журнале ЕС.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций Евросоюза: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Секторальные экономические меры были первоначально введены 31 июля 2014 года и касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения. Меры включают эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, а также ограничение доступа России к отдельным имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти.-0-