ЕС разработает ответные меры на пошлины США

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз в течение месяца разработает ответные меры на повышение США пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономическим и финансовым вопросам Пьера Московиси.

"Необходимо, чтобы президент США Дональд Трамп осознал, что его партнеры решительно настроены. В ЕС мы разработаем эквивалентные меры в сфере пошлин. Мы инициировали процедуру урегулирования разногласий в рамках ВТО, которая продлится около месяца. И по завершении этого месяца мы введем в действие эквивалентные меры в отношении ряда товаров из США, чтобы тем самым продемонстрировать, что мы не намерены допускать подобной эскалации ситуации", - сказал Пьер Московиси.

При этом еврокомиссар подчеркивает, что такое противостояние не следует рассматривать как "коммерческую войну". "Этот термин не соответствует нынешней ситуации, так как наши ответные меры принимаются в полном соответствии с существующими законами в отношении страны, ведущей одностороннюю политику", - отметил он. Пьер Московиси назвал действия США по увеличению пошлин на металл "агрессивными и незаконными".

США с 23 марта ввели новые пошлины на стальную и алюминиевую продукцию - 25% для стали и 10% для алюминия. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США, однако страны Евросоюза, а также Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика и Республика Корея получили отсрочку до 1 июня. Администрация США с 1 июня для Евросоюза, Канады и Мексики такую отсрочку не продлила. 6 июня ЕС выступил с заявлением, что введет ответные меры в начале июля.-0-