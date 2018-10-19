ЕС создаст санкционный механизм в ответ на кибератаки

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники саммита Евросоюза приняли решение о создании механизма упрощенного введения санкций в ответ на кибератаки, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает ТАСС.

"Мы согласовали итоговое заявление по укреплению нашей внутренней безопасности, - сказал он. - Мы приняли решение о необходимости укрепления кибербезопасности. Европейский совет постановил поручить министрам (Совету ЕС на уровне министров) разработку механизма введения санкций, который будет направлен конкретно на кибератаки. Он должен защитить наших граждан от всех видов злонамеренной кибернетической деятельности".

Участники саммита обязались укреплять возможности Евросоюза по выявлению, предотвращению, срыву и реагированию на враждебную деятельность иностранных разведывательных служб и других злоумышленников на территории сообщества и в интернете.

В итоговом заявлении саммита ЕС подчеркивается, что все инициативы по кибербезопасности должны быть завершены до истечения срока мандата Европарламента нынешнего созыва, то есть до проведения общеевропейских выборов в мае 2019 года.

Ранее главы МИД 28 стран ЕС одобрили новый режим введения санкций в отношении физических и юридических лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за создание и применение химического оружия.-0-