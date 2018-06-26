ЕС в июле примет меры для защиты производства металла в ответ на пошлины США

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз намерен к середине июля принять меры для защиты европейской металлургической индустрии в ответ на введение Соединенными Штатами Америки пошлин на металлы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем.

Еврокомиссар анонсировала введение в июле предварительных мер и отметила, что в настоящее время Еврокомиссия оценивает ущерб индустрии из-за американских пошлин.

"Мы работаем сейчас с индустрией, чтобы понять, насколько затронут рынок. Это расследование, которое закончится, скорее всего, к концу года", - отметила Сесилия Мальмстрем. Она также подчеркнула, что торговый диалог между Евросоюзом и США не ведется с того момента, как 1 июня американское правительство ввело пошлины на металлы из ЕС.

В марте 2018 года начали действовать пошлины США на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, поставляющие продукцию в США. Некоторые государства, среди которых страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали применяться и к их продукции. В ответ страны ЕС установили 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом 2,8 млрд евро.-0-