Эвакуированные жители вернулись в Балаклею, где горел военный арсенал

4 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Эвакуированное население вернулось в Балаклею, где накануне произошел пожар на военном арсенале. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

При этом остается в силе запрет на полеты над Балаклеей. "Действует временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 тыс. м", - говорится в сообщении ГСЧС.

Одновременно снято ограничение движения автотранспорта вокруг Балаклеи для местного населения.

На военном арсенале в Харьковской области начался пожар В пресс-службе Харьковской областной госадминистрации отметили, что жителей одной из улиц эвакуируют.

Как сообщалось, 3 мая в 13.40 в Балаклее Харьковской области начался пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала в результате возгорания сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. На территории арсенала продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не взорвались в результате прошлогоднего ЧП. Жители ближайших к складам улиц были эвакуированы. По данным спасателей, по состоянию на 09.30 4 мая наблюдается незначительное тление четырех отдельных очагов. Жертв и пострадавших нет. Всего с начала работ пожарной авиацией ГСЧС произведено 16 сбросов воды.

По данным Минобороны Украины, предварительно детонация снарядов началась из-за наехавшего на взрывчатку пожарного танка. По факту пожара возбуждено уголовное дело.

В марте 2017 года в Балаклее на военном арсенале в результате детонации боеприпасов произошел пожар. Тогда погибли два человека, один получил ранение, 345 домов были повреждены. В результате инцидента было эвакуировано около 20 тыс. жителей Балаклеи и еще двух населенных пунктов.-0-