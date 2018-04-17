Еврокомиссия предложила включить отпечатки пальцев в электронные удостоверения личности

Еврокомиссия предложила включить снимки отпечатков пальцев в электронные пластиковые удостоверения граждан Евросоюза. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил сегодня еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос. До того, как это предложение вступит в силу, оно должно быть одобрено Советом ЕС и Европарламентом.

На выполнение этой процедуры странам ЕС отведено 2 года. Страны, в которых удостоверения личности не содержат читаемых в электронном формате сведений об отпечатках пальцев, должны включить такой носитель в свои документы.