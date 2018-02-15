Еврокомиссия выделила более 100 млн евро странам ЕС, пострадавшим от стихийных бедствий

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Еврокомиссия заявила о своем решении оказать материальную помощь четырем странам Евросоюза, пострадавшим в 2017 году от стихийных бедствий. Как сообщает ТАСС, 104 млн евро получат Греция, Испания, Португалия и Франция.
Средства, выделенные из Фонда солидарности, могут быть использованы для восстановления обрушившихся зданий, оказания срочных услуг, временного размещения пострадавших, а также защиты культурного наследия.
В частности, помощь Еврокомиссии связана с лесными пожарами в Испании и Португалии, землетрясением на острове Лесбос в Греции и ураганами во Франции.-0-
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