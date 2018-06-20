20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз может ужесточить правила выдачи виз в ряде стран, сообщает ТАСС.

Комитет ЕС одобрил переговорный мандат Совета ЕС для согласования с Европейским парламентом разработанного Еврокомиссией проекта реформы шенгенского визового кодекса. Он должен дать европейцам более действенные средства контроля границ для противодействия наплыву мигрантов, а также обеспечить некоторое упрощение процедуры выдачи виз "добропорядочным путешественникам".

Однако платой за это станет повышение базовой цены шенгенской визы с 60 евро до 80 евро, а для стран с действующими соглашениями об упрощении визового режима с ЕС, в частности, с Россией - с 30 евро до 40 евро.

"Новые правила предусматривают лучшие условия получения виз для законных путешественников. Они предоставляют возможность подачи документов на визу максимум за 6 месяцев и минимум 15 дней до даты поездки, электронного заполнения и подписания анкет, четко определяют, какие страны должны выдавать визу в случае поездки по нескольким государствам, вводят гармонизированную систему выдачи многолетних виз для лиц с чистой визовой историей с возможностью последовательного увеличения срока, на который предоставлена виза, с 1 до 5 лет", - говорится в документе.

Также будет введен специальный механизм, который позволит пересматривать стоимость виз каждые три года.

"Эффективный контроль миграции включает необходимость наличия возможности вернуть тех, кто не имеет права оставаться на нашей территории. Новый визовый кодекс предоставит нам новый инструмент для действий в отношении иностранных государств, которые не хотят принимать обратно своих граждан", - отмечается в документе. Согласно новому кодексу Еврокомиссия получит право оценивать, насколько эффективно иностранные государства в этой связи сотрудничают с ЕС. Для оказания давления на самые нерадивые страны Еврокомиссия получит право применять против них "запретительные меры, связанные со стоимостью и процедурой выдачи виз".-0-