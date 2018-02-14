ФБР, ЦРУ и АНБ не рекомендуют пользоваться китайскими смартфонами

Руководители ведущих спецслужб США, таких как ФБР, ЦРУ и АНБ, в ходе выступлений в Сенате порекомендовали не пользоваться смартфонами, произведенными в КНР. Об этом сообщил ряд информагентств.

Особенно спецагентам не нравятся аппараты производства Huawei и ZTE. Директор ФБР Крис Врэй выразил обеспокоенности ситуацией, при которой иностранная компания, имеющая связи с правительством, может получить доступ к телекоммуникационным данным граждан США.

Не исключено, что правительство США примет законопроект, запрещающий госслужащим пользоваться китайскими аппаратами. На это компания Huawei уже заявила, что не создает киберугрозы больше, чем любой другой поставщик услуг и техники.