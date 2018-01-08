ФОТОФАКТ: В пустыне Сахара выпал снег

Второй год подряд в одной из самых жарких пустынь мира выпадает снег. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на очевидцев.

Снегопад начался утром 7 января неподалеку от города Айн-Сефра, в северной части пустынного региона.

К концу дня в пустыне выпало около 40 см осадков. Сообщается, что вскоре он начал таять.

До 2016 года снега в Сахаре не было 40 лет.

Фото express.co и из социальных сетей.