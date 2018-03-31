Франция высылает подозреваемых в радикализме иностранцев

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция высылает иностранцев, подозреваемых в радикализме, сообщают информагентства со ссылкой на заявление министра внутренних дел Жерара Колона.

По словам главы французского МВД, только за последний год из страны было выслано 20 человек, что является рекордным количеством за несколько лет.

Данные о гражданстве высланных не приводятся, однако, сообщается, что во Франции они находились легально.

Представители оппозиции недавно обрушились с критикой на правительство Франции, требуя более действенных мер в борьбе с потенциальными террористами. Полемика по поводу их ужесточения в отношении подозреваемых в радикализме возобновилась после мартовского теракта в городе Треб, когда от рук террориста Радуана Лакдима погибли четыре человека. По сообщениям мировых СМИ, ответственность за нападение тогда взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".-0-