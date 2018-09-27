27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на четверть процентного пункта до диапазона 2-2,25%, сообщает Euronews.

В заявлении руководства ФРС, которая выполняет в США функцию центробанка, отмечается, что уровень безработицы в стране остается низким, а инфляции - стабильным, и американская экономика растет быстрее, чем прогнозировалось.

ФРС планирует еще одно повышение процентной ставки в декабре 2018 года, три раза в 2019 году и один раз в 2020-м.

Финансовые аналитики считают, что решение ФРС ознаменовало переход от адаптивной денежно-кредитной политики в США, стимулирующей экономический рост, к нейтральной.

Между тем, согласно данным торгов, курс американского доллара на фоне решения ФРС остается относительно стабильным к основным мировым валютам. "Встреча ФРС не дала четкого направления валютам. Это объясняется тем, что экономические взгляды членов заседания и их прогноз о росте ставок до 2020 года в основном оказались на уровне ожиданий", - сообщил агентству Reuters старший валютный стратег IG Securities Юничи Исикава.-0-