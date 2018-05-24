Гендиректор ТАСС призвал разработать механизмы верификации новостей для борьбы с фейками

24 мая, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов подчеркнул необходимость создания механизмов для быстрого выявления фейковых новостей в медиасреде. Об этом он заявил во время саммита информагентств на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).

"Не новость, что СМИ давно используют сообщения пользователей в социальных сетях как источники информации. Не новость, что пользователи узнают о многих событиях, особенно происшествиях, гораздо быстрее СМИ, - заметил Сергей Михайлов. - Игнорировать это невозможно и неправильно, и задача профессиональных медиа - научиться извлекать максимум пользы из этого".

Сергей Михайлов также отметил необходимость выстраивания механизмов коммуникации с пользователями, чтобы использовать их как сеть гражданских журналистов в любой точке мира и при этом решить вопрос верификации.

Исполнительный директор Kyodo News Хироки Сугита, выступая на саммите, также выразил мнение о необходимости создания платформы для проверки фактов. "СМИ должны начать коллективные переговоры с теми, кто предоставляет платформы, агентства и не только новостные агентства должны создать систему по проверке фактов, - сказал он. - В одиночку такую базу создать невозможно, надо действовать сообща".

Исполнительный вице-президент по международным новостям агентства Associated Press Иэн Филлипс подчеркнул, что сегодня у пользователей есть доступ к самым разным источникам информации, поэтому люди хотят получать сведения с опорой на достоверные источники. "Информация из третьих рук никому не нужна, - указал он. - У людей проснулся интерес к тому, что называется фактчекинг - к проверке достоверности информации. Мы сейчас нанимаем новых сотрудников, которые занимаются фактчекингом".

Генеральный директор IRNA Сейед Зиа Хашеми считает, что новые технологии представляют вызов для информагентств. По его мнению, социальные сети являются платформами, на которых можно размещать дешевый контент и получать трибуну для навязывания мнения под видом журналистики. В результате большие СМИ начинают соперничать с этим медиаявлением, а аудитория начинает утрачивать доверие к журналистике в целом.

Главный исполнительный директор Press Association Group Клайв Маршалл призвал не судить значимость новостей по популярности в агрегаторах и социальных сетях, а беречь бренд и репутацию.

Саммит информационных агентств под эгидой ТАСС прошел сегодня на полях ПМЭФ. В нем приняли участие руководители почти 30 крупнейших новостных служб. В Санкт-Петербург приехали участники из Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Вьетнама, Германии, Египта, Ирана, Испании, Италии, США, Японии и др.-0-