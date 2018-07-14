14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гиперзвуковые ракеты новейшего российского комплекса "Кинжал" проходят испытания, сообщают информационные агентства.
Уже к 2020 году они могут быть готовы к боевому применению. По данным телеканала CNBC, три испытания завершились успешно. Ракета поразила цель на расстоянии около 800 км.
ТАСС сообщает, что всего Россия провела 12 испытаний на истребителе-перехватчике МиГ-31, ведутся работы по подготовке испытаний "Кинжала" на стратегических бомбардировщиках.-0-
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