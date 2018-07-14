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Гиперзвуковые ракеты новейшего российского комплекса "Кинжал" проходят испытания

В мире 14.07.2018 | 10:00
Многоцелевые истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Фото ТАСС
Многоцелевые истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Фото ТАСС

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гиперзвуковые ракеты новейшего российского комплекса "Кинжал" проходят испытания, сообщают информационные агентства.

Уже к 2020 году они могут быть готовы к боевому применению. По данным телеканала CNBC, три испытания завершились успешно. Ракета поразила цель на расстоянии около 800 км.

ТАСС сообщает, что всего Россия провела 12 испытаний на истребителе-перехватчике МиГ-31, ведутся работы по подготовке испытаний "Кинжала" на стратегических бомбардировщиках.-0-

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вооружение, Россия
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