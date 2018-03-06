Глава Amazon впервые возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии Forbes

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава компании Amazon Джефф Безос впервые занял первое место в ежегодном рейтинге богатейших людей Земли по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован сегодня на сайте издания.
Джефф Безос потеснил в рейтинге Билла Гейтса (состояние $90 млрд) на второе место, а Уоррена Баффета ($84 млрд) - на третье. Состояние главы компании Amazon - $112 млрд. Успех Безоса обусловлен ростом акций Amazon, которые в 2017 году подорожали почти на 60%.
В первой двадцатке рейтинга оказались две женщины: Алиса Уолтон ($58,5 млрд) и Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).
По итогам 2017 года суммарное состояние топ-20 самых богатых людей планеты составило $1,2 трлн. При этом первой двадцатке принадлежит 13% совокупного состояния всех 2208 миллиардеров в мире.-0-
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