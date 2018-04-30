Глава МВД Великобритании ушла в отставку

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МВД Великобритании Эмбер Радд подала прошение об отставке, премьер-министр Тереза Мэй приняла его, сообщают информагентства.

Сообщается, что ее уход связан со скандалом вокруг миграционной политики британского МВД. В его основе лежат проблемы людей так называемого "поколения Windrush" - выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в Великобританию после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы. После ужесточения законодательства в 2012 году некоторым из них стала грозить депортация, так как они были признаны незаконными мигрантами.

На этой неделе британские СМИ узнали о документах МВД, из которых следовало, что министерство устанавливало целевые показатели количества депортаций мигрантов. Эмбер Радд заявила, что каких-либо целевых показателей нет, а затем извинилась за то, что не знала об этом.

Отставка Радд стала четвертой по счету в правительстве Терезы Мэй за последние полгода.-0-