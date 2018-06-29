Голливудскую звезду Сьюзен Сарандон задержали на митинге против миграционной политики Трампа

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудская актриса Сьюзен Сарандон наряду с другими демонстрантами была задержана правоохранителями во время митинга против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

"Задержана. Будьте сильными. Продолжайте бороться", - написала актриса на своей странице в Twitter.

71-летняя Сьюзен Сарандон оказалась в числе женщин, организовавших митинг в центре Вашингтона. Участники демонстрации протестовали против политики американского президента по разделению семей мигрантов. СМИ назвали их поступок "актом гражданского неповиновения". 575 демонстрантов были задержаны, однако спустя непродолжительное время их отпустили на свободу.

Сьюзен Сарандон - голливудская актриса, известная по фильмам "Тельма и Луиза" (1991), "Масло Лоренцо" (1992), "Мачеха" (1998), "Клиент" (1994), "Порочная страсть" (2012) и др. Является четырехкратной обладательницей премии "Оскар", восьмикратной обладательницей "Золотого глобуса". Ее актерские работы также были отмечены рядом других престижных кинопремий.-0-