Госдолг США достиг нового потолка

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный долг США достиг нового потолка - впервые в истории он превысил отметку в $21 трлн, сообщают информагентства со ссылкой на данные Министерства финансов США.
Большая часть задолженности - $15,365 трлн - долги перед частными юридическими и физическими лицами. На внутригосударственный долг США приходится $5,674 трлн.
Ликвидация госдолга была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он не раз заявлял, что Штатам нужно сокращать госдолг, однако вынужден был согласиться с его увеличением из-за растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета.-0-
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