Госдума России не будет приглашать наблюдателей от ПАСЕ на президентские выборы

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума России не будет приглашать мониторинговую миссию от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на президентские выборы. Об этом завил сегодня журналистам председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает БЕЛТА.

Леонид Слуцкий отметил также, что Госдума приглашает наблюдателей от ряда межпарламентских международных организаций. В их числе он назвал Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, Парламентскую ассамблею ОДКБ и Парламентское собрание Союза Беларуси и России. Леонид Слуцкий добавил, что приглашения направляются согласно рекомендациям Центризбиркома России.

Согласно закону о выборах Президента РФ, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной думой, правительством, Центральной избирательной комиссией после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Выборы президента России пройдут 18 марта.-0-