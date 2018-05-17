17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях, сообщает ТАСС.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные меры в отношении России, предпринятые США и другими странами.

Планируется, что Госдума России рассмотрит законопроект в третьем, окончательном, чтении на пленарном заседании 22 мая.

Согласно документу, правительству России по решению президента предоставляется право вводить различные меры противодействия, которые при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).

Ко второму чтению из текста документа исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен с 16 до 6. Компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними. Кабинет министров будет вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, находящимися под их юрисдикцией либо прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

У правительства останутся полномочия вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран. Меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами РФ или иностранными гражданами для личного пользования.

Предусматривается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.-0-