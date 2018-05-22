Госдума утвердила Алексея Кудрина председателем Счетной палаты России

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госдума сегодня на пленарном заседании утвердила главу Центра стратегических разработок Алексея Кудрина председателем Счетной палаты России, передает корреспондент БЕЛТА.

Кандидатуру Алексея Кудрина поддержали думские фракции партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия", КПРФ выступила против, фракция ЛДПР при голосовании воздержалась.

Ранее кандидатуру Кудрина для назначения на должность главы Счетной палаты внес на рассмотрение Госдумы президент России Владимир Путин. Прежняя глава Счетной палаты Татьяна Голикова была освобождена от должности в связи с ее назначением на пост вице-премьера в правительстве России.

По закону о Счетной палате кандидатуры для назначения на должность ее председателя вносятся президенту Советом Госдумы по предложениям фракций, причем должно быть представлено не менее трех кандидатур. Совет Госдумы направил президенту четыре кандидатуры от каждой фракции. Президент выбирает одну из кандидатур и вносит ее в Госдуму.

Алексей Кудрин занимал пост министра финансов России 11 лет - с 2000 по 2011 год. Кроме того, он был заместителем председателя правительства в 2000-2004 и в 2007-2011 годах.

Счетная палата России - постоянно действующий высший орган внешнего государственного контроля. Она состоит из председателя, заместителя председателя и 12 аудиторов, назначаемых сроком на шесть лет. Председатель и шесть аудиторов назначаются Госдумой, остальные шесть аудиторов и заместитель председателя - Советом Федерации.-0-