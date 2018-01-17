Государство Македония могут переименовать из-за Греции

Два государства - Македония и Греция - находятся в стадии переговоров по поводу изменения названия первой страны. Спор длится с 1991 года, с момента выхода Македонии из состава Югославии, передают новостные агентства.

Греция просит изменить название из-за недоразумений, возникающих из-за т. н. "Греческой Македонии" - области, примыкающей к государству Македония. Греческие власти не устраивает и название, с которым в 1993 году страна вступила в ООН - Бывшая югославская Республика Македония.

На совместном заседании при посредничестве ООН будут предложены несколько названий, уже обсуждавшихся ранее. Известно, что Македония отвергла предложенное Грецией название "Вардари". Вероятнее всего, будет принято название "Новая Македония" или аналогичное.

"Неправильное" название препятствует вступлению Македонии в ЕС и НАТО. Официальный Скопье рассчитывает на рассмотрение вопроса о вступлении в оба союза летом 2018 года.

Учитывая, что Греция вступила в ЕС и НАТО раньше, на уступки должна идти именно Македония.