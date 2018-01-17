Греческий "крестный отец" убит неизвестными мотоциклистами

Василис Стефанакис, бывший некогда одним из "крестных отцов" греческой мафии, убит в среду вечером в Афинах неизвестными мотоциклистами, выпустившим в него более десятка пуль из автомата Калашникова. Об этом сообщили новостные агентства.

Убийство произошло вечером в районе Хайдари, где Стефанакис владел паркингом. В тот момент, когда он сел в свой автомобиль, к нему подъехали двое на мотоцикле и один из них в упор расстрелял мафиози.

Нападавшие скрылись, а полиция считает, что в Стефанакиса выпустили от 15 до 22 пуль. Паркинг оцепили и теперь правоохранители устанавливают личности тех, кто мог быть причастен к стрельбе.

Стефанакиса осудили в 2006 году к 14,5 годам лишения свободы за разного рода преступления. Он вышел на свободу спустя девять лет - в начале 2016 года.