Группа туристов попала под лавину в Швеции: найдены двое погибших

После схода лавины в горах Швеции найдены два тела. Они принадлежат туристам из Франции. Поиски еще двух туристов продолжаются, передают информагентства.

Сход лавины зафиксировали в горах в пятницу. В общей сложности от нее пострадали шесть горнолыжников. Двое выбрались из-под снега самостоятельно, двое найдены погибшими, поиски еще двоих продолжаются.

Поисковую операцию осложняет плохая погода.