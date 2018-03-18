Группа туристов попала под лавину в Швеции: найдены двое погибших

После схода лавины в горах Швеции найдены два тела. Они принадлежат туристам из Франции. Поиски еще двух туристов продолжаются, передают информагентства.
Сход лавины зафиксировали в горах в пятницу. В общей сложности от нее пострадали шесть горнолыжников. Двое выбрались из-под снега самостоятельно, двое найдены погибшими, поиски еще двоих продолжаются.
Поисковую операцию осложняет плохая погода.
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