20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик врезался в толпу людей в Колумбии, восемь человек погибли и еще десять были травмированы, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету El Tiempo.

Инцидент произошел днем 19 сентября на трассе, соединяющей колумбийские города Гуадуас и Пуэрто-Сальгар (центральный департамент Кундинамарка). Группа людей собралась на шоссе и смотрела последствия другого ДТП, которое произошло ранее утром. В это время водитель самосвала не справился с управлением и врезался в них.

По предварительной информации, у транспортного средства могли отказать тормоза.

Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.-0-