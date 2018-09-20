20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузовик врезался в толпу людей в Колумбии, восемь человек погибли и еще десять были травмированы, сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету El Tiempo.
Инцидент произошел днем 19 сентября на трассе, соединяющей колумбийские города Гуадуас и Пуэрто-Сальгар (центральный департамент Кундинамарка). Группа людей собралась на шоссе и смотрела последствия другого ДТП, которое произошло ранее утром. В это время водитель самосвала не справился с управлением и врезался в них.
#BomberosGuaduas #BomberosPuertoSalgar y #BomberosCaparrapi atiende #AccidenteDeTránsito en la vía Guaduas - Puerto Salgar, en el lugar 10 unidades, máquina extintora y dos ambulancias pic.twitter.com/XlR0XDKpHg— DireccionBomberosCol (@DNBomberosCol) 19 сентября 2018 г.
По предварительной информации, у транспортного средства могли отказать тормоза.
Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы.-0-
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