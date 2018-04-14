Грузовой автомобиль взорвался около больницы в Мехико

Взрыв прозвучал, когда автомобиль, который перевозил промышленную термическую печь, загорелся и взорвался рядом со зданием больницы на севере столицы Мексики. Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв повредил окна и двери больничного здания, вывел из строя расположенные вблизи линии электропередачи. По предварительным сведениям, причиной взрыва стала утечка газа из цистерны в грузовике.

Больных из здания эвакуировали, ремонтники сразу же приступили к ликвидации последствий взрыва. Сообщается, что пострадавших нет.