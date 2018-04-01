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Губернатор Кемеровской области обратился к Путину с заявлением об отставке

В мире 01.04.2018 | 10:01
Аман Тулеев
Аман Тулеев
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1 апреля, Кемерово /БЕЛТА - ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

"Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию" , - сказали в пресс-службе.

Тулеев заявил, что считает свое решение единственно верным после трагедии в Кемерове. "Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он.

"Все мы проживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерове 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них - дети, наши дети, - добавил Тулеев. - Каждый из нас пропустил это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы".

При этом он сказал, что "делал все, что мог: встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы по оказанию помощи". "Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли", - продолжил Тулеев. "Совершенно честно, как перед иконой, могу вам сказать, что в своей работе я всегда руководствовался интересами нашей страны, России, и нашей области", - заявил губернатор. "Еще раз спасибо всем. За то, что всегда были рядом, в горе, в радости, и примите поклон", - добавил Тулеев.

В своем обращении он также поблагодарил жителей Кузбасса.

73-летний Аман Тулеев руководит Кемеровской областью с 1997 года. Слухи о его отставке появлялись неоднократно. Последний год они были связаны со здоровьем губернатора: в мае прошлого года ему провели операцию на позвоночнике, после чего почти до середины декабря он был на больничном.-0-

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Он также назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона вице-губернатора Сергея Цивилева. Указ вступает в силу со дня его подписания.

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Теги
пожар, Путин, Россия, увольнения
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