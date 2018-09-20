Хакеры похитили около $60 млн с японской биржи криптовалют

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленники похитили около 6,7 млрд иен ($60 млн) с японской онлайн-биржи криптовалют Tech Bureau Corp, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Большая часть выведенных средств - депозиты клиентов площадки. Сейчас компания остановила все операции по счетам до выяснения обстоятельств случившегося.

Tech Bureau торгует несколькими видами криптовалют, в том числе биткоином.

В начале этого года хакеры взломали другую японскую биржу - Coincheck. В тот раз они вывели с ее счета криптовалюту NEM на сумму 58 млрд иен (около $534 млн). После этого инцидента государственное японское Агентство финансовых услуг, осуществляющее надзор за банковской деятельностью и финансовыми операциями, проверило все подобные торговые онлайн-площадки в стране.-0-