Хакеры похитили около $60 млн с японской биржи криптовалют

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленники похитили около 6,7 млрд иен ($60 млн) с японской онлайн-биржи криптовалют Tech Bureau Corp, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Kyodo.
Большая часть выведенных средств - депозиты клиентов площадки. Сейчас компания остановила все операции по счетам до выяснения обстоятельств случившегося.
Tech Bureau торгует несколькими видами криптовалют, в том числе биткоином.
В начале этого года хакеры взломали другую японскую биржу - Coincheck. В тот раз они вывели с ее счета криптовалюту NEM на сумму 58 млрд иен (около $534 млн). После этого инцидента государственное японское Агентство финансовых услуг, осуществляющее надзор за банковской деятельностью и финансовыми операциями, проверило все подобные торговые онлайн-площадки в стране.-0-
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