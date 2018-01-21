Хакеры взломали аккаунт президента Болгарии в Facebook

Страница болгарского лидера Румена Радева в социальной сети Facebook стала добычей хакеров, передают информагентства. К счастью, взломщики решили не делать громких заявлений от имени президента.

В воскресенье на странице Радева появилось объявление на турецком языке, дополненное ссылкой, ведущей на сайт компании, занимающейся кредитованием.

Пользователи сети быстро смекнули и начали сообщать друг другу о взломе. Также рекомендовалось не переходить по ссылке, которая могла оказаться вредоносной.

Впоследствии слова о взломе подтвердили в пресс-службе президента. Сейчас поиском хакеров занимаются спецслужбы и полиция.