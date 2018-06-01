Хищники сбежали из зоопарка в Германии

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хищные звери покинули зоопарк города Люнебах, расположенного в западной части Германии, сообщает ТАСС.

Согласно информации, поступившей от местных властей, из вольеров сбежали два льва, два тигра, ягуар и медведь. При этом известно, что медведя впоследствии застрелили.

Причиной инцидента считают сильные дожди, вызвавшие подъем уровня воды, в результате чего были повреждены клетки.

В настоящее время животные не пойманы, поэтому жителям Люнебаха советуют не покидать домов.-0-