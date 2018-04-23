Холодная война вернулась - генсек ООН

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что мир вновь находится в состоянии холодной войны. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT, сообщает ТАСС.

"Ясно одно, что холодная война вернулась. Но есть разница между тем, что было раньше и ситуацией сейчас, - считает Антониу Гутерриш. - Теперь Соединенные Штаты и Россия не контролируют всех, как это было тогда. Многие страны очень активны в (ближневосточном) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков. Во время предыдущей холодной войны существовали функции для диалога, контроля и коммуникации, чтобы гарантировать, что, когда возникнет риск конфронтации, события не будут выходить из-под контроля. Теперь больше нет тех механизмов".

Антониу Гутерриш отметил, что пока в СБ ООН существуют такие принципиальные разногласия, решить ситуацию вокруг Сирии невозможно. "В Сирии присутствуют несколько разных армий, всевозможные ополченцы, боевики со всего мира, сталкиваются разные интересы, идет холодная война, есть конфликт между суннитами и шиитами, существуют и другие разногласия между различными частями региона, - говорит он. - Наивно полагать, что ООН может магически решить все эти проблемы, особенно когда Совет Безопасности настолько разрознен".

По словам генсека ООН, сегодня в Совете Безопасности существует структурная проблема: он представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны, но не представляет современный мир. "Вето стало инструментом, который используется слишком часто. Существует дискуссия о реформах, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Как я уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН", - полагает генсек.

Антониу Гутерриш также отметил, что во время неформальной встречи СБ ООН, которая прошла 21-22 апреля в Швеции, состоялась конструктивная дискуссия, позволившая принять некоторые перспективные решения. "Мы решили работать вместе, чтобы попытаться выйти из драматического тупика, в котором мы находились по вопросу ответственности за химические атаки в Сирии", - пояснил Антониу Гутерриш.-0-