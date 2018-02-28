Храм Гроба Господня в Иерусалиме вновь открыт для посещений

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Храм Гроба Господня в Иерусалиме открылся после трех дней протеста против действий городских властей по взысканию налогов на некоторые виды церковной недвижимости, сообщает ТАСС.

Храм был закрыт 25 февраля на неопределенный срок в знак протеста против действий муниципалитета Иерусалима по взысканию налогов и задолженностей по ним на некоторые виды церковной недвижимости. Как сообщается, мэр Иерусалима Нир Баркат озвучил долг по муниципальному налогу по недвижимости христианских церквей в Иерусалиме - 650 млн шекелей или более $185 млн.

Для решения вопроса 27 февраля было объявлено о создании специальной рабочей группе в составе которой представители министерства финансов, МИД, МВД и мэрии Иерусалима. После чего стало известно об открытии Храма Гроба Господня рано утром 28 февраля.-0-