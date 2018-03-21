ИГ взяло ответственность за теракт в Кабуле, где погибли 29 человек

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Tolo News.
Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения Афганистана, погибли 29 человек, 52 получили ранения в результате взрыва. Ранее сообщалось о 26 погибших и 18 пострадавших.
Сообщается, что террорист подорвал себя на западе Кабула возле университета, где жители собрались для празднования начала весны и Нового года - Навруза. -0-
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