ИГ взяло ответственность за теракт в Кабуле, где погибли 29 человек

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в Кабуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Tolo News.

Согласно обновленным данным Министерства здравоохранения Афганистана, погибли 29 человек, 52 получили ранения в результате взрыва. Ранее сообщалось о 26 погибших и 18 пострадавших.

Возле университета в Кабуле прогремел взрыв, погибли 26 человек Взрыв прогремел в том момент, когда множество людей собралось возле университета для празднования начала весны и Нового года - Навруза.

Сообщается, что террорист подорвал себя на западе Кабула возле университета, где жители собрались для празднования начала весны и Нового года - Навруза. -0-