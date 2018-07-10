Илон Маск опубликовал в Instagram видео из пещеры в Таиланде

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженер и предприниматель Илон Маск опубликовал в Instagram видео из пещеры Кхао Луанг в Таиланде.

В объектив камеры Илона Маска попали спасатели, которые продвигаются с фонариками по узкому и темному ходу в пещере, заполненной водой.

Just got back from Cave 3 Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 9 Июл 2018 в 2:43 PDT

На данный момент видео набрало свыше 1,8 млн просмотров.

Маск прибыл в Таиланд 9 июля, чтобы передать в помощь спасателям мини-субмарину, которая получила название "Лесной вепрь" в честь юношеской футбольной команды, члены которой оказались пленниками пещеры. В итоге спасательная группа отказалась от использования субмарины, так как в предыдущие дни доказала свою эффективность эвакуация детей с помощь аквалангов.

В Таиланде сегодня, 10 июля, проходит финальная часть спасательной операции по выведению из пещеры Кхао Луанг. Спасатели планируют вывести на поверхность оставшихся четверых детей, врачей и тренера. Утром 8 июля стартовал первый этап эвакуации детей из пещеры. В этот день были выведены на поверхность четыре ребенка. Еще четыре школьника были спасены из пещеры 9 июля. Все дети были доставлены на вертолетах в больницу, где помещены в карантин.

Двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет из местной юниорской футбольной команды и их 25-летний тренер пропали 23 июня. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Пещера, простирающаяся почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. Поиски продолжались 10 дней, спасатели нашли пропавших в пещере Кхао Луанг 2 июля. Эвакуация долго не начиналась, так как детей нужно было обучить пользоваться аквалангами - им предстоял долгий маршрут под водой по узким проходам пещеры. -0-