Иран отказался от использования доллара США в импортных операциях

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран ввел запрет на проведение импортных сделок в долларах США. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на иранские СМИ.
Таможенные органы Ирана не будут обрабатывать декларации или заказы на ввоз товаров в случае, если в транзакциях используется американская валюта. Импортеры могут заменить доллар на евро или национальные валюты стран, с которыми ведется торговля.
Как заявил директор Департамента по правилам валютных операций и политике Центрального банка Ирана Мехди Касрейпур, нововведение не сильно повлияет на нынешние торговые операции, так как использование американской валюты и ранее было ограниченным. -0-
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