Иран отказался от использования доллара США в импортных операциях

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран ввел запрет на проведение импортных сделок в долларах США. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на иранские СМИ.

Таможенные органы Ирана не будут обрабатывать декларации или заказы на ввоз товаров в случае, если в транзакциях используется американская валюта. Импортеры могут заменить доллар на евро или национальные валюты стран, с которыми ведется торговля.

Как заявил директор Департамента по правилам валютных операций и политике Центрального банка Ирана Мехди Касрейпур, нововведение не сильно повлияет на нынешние торговые операции, так как использование американской валюты и ранее было ограниченным. -0-