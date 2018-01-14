Иранский танкер затонул спустя восемь дней после столкновения

Иранский нефтяной танкер Sanchi, который около недели назад столкнулся с гонконгским сухогрузом, затонул после продолжительного пожара. Об этом сообщил ряд информагентств.

Ранее власти Ирана объявили о том, что весь экипаж, включавший 30 иранцев и 2 жителей Бангладеш, погиб. Скорее всего это произошло вскоре после столкновения из-за мощного взрыва и выброса токсичного газа, уверен глава иранской Организации портов и судоходства Мохаммад Растад.

Спасатели уже нашли три тела в непосредственной близости от места катастрофы. На борту танкера находилось 136 тысяч тонн нефти, об опасности разлива которых предупредили экологи. Но по всей видимости легкие нефтепродукты успели выгореть.

Китайское судно не получило сильных повреждений, все члены его экипажа - 21 человек - были спасены.