Испания создаст единое командование для координации миграционных потоков на границе

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Испании приступило к созданию единого командования для оперативной координации действий сил и органов безопасности в вопросах миграции на границах страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Соответствующее решение было принято во время заседания Совета министров. Планируется, что единое командование будет заниматься вопросами безопасности на границах Испании и в Гибралтарском проливе, осуществляя координацию и мониторинг действий, связанных с миграцией.

"Только с сильной Европой мы сможем решить проблемы, которые возникают, - подчеркнул глава испанского правительства. - Мы столкнулись с вызовом, который выходит за рамки границ и требует общих усилий всего ЕС". Педро Санчес отметил, что при этом необходимо укреплять сотрудничество с Марокко, откуда в Европу прибывает значительная часть мигрантов.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2018 года в Европу по Средиземному морю прибыли более 50 тыс. мигрантов и беженцев. На пути в ЕС более 1,4 тыс. человек погибли или пропали без вести. Согласно статистике, резко увеличилось количество мигрантов и беженцев, направляющихся в Испанию: с января 2018 года в страну прибыли 18 тыс. человек. По этому показателю Испания в настоящее время опережает Грецию и Италию.-0-