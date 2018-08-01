Испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты прошло неудачно

Неудачей завершился 31 июля испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Как сообщает пресс-служба Командования глобального удара ВВС, ракета была уничтожена по соображениям безопасности во время полета над Тихим океаном.

Она стартовала рано утром 31 июля из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния), и в 04:42 по времени Тихоокеанского побережья США на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.

Представители ВВС США отметили, что во время полета ракеты были выявлены аномалии, однако никаких деталей не назвали.

По их словам, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить.

МБР Minuteman III, запускаемые с базы Ванденберг, оснащены сложным оборудованием по сбору данных. Они также оборудованы специальным устройством, на которое в случае аномалий отправляется команда самоуничтожения ракеты.

Обычно испытания признаются успешными, если ракета не сошла с заданной траектории, ее приборы функционировали нормально, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в установленную точку.

МБР не была оснащена боеголовкой.