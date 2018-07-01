Италия отказывается впускать суда с мигрантами

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия закрывает порты для судов неправительственных организаций, привозящих мигрантов, сообщают информагентства.

В связи с увеличением числа нелегальных мигрантов из стран Африки, пытающихся пересечь Средиземное море и добраться до Италии, министр внутренних дел этой страны Маттео Сальвини заявил, что судам неправительственных организаций с такими пассажирами будет запрещен вход в итальянские порты.

В качестве аргумента Сальвини утверждает, что деятельность некоммерческих и правозащитных организаций выгодна контрабандистам, которые доставляют в Италию нелегальных мигрантов из Северной Африки.

Он удовлетворен соглашением, которое достигнуто на саммите ЕС в Брюсселе. В Италии надеются, что нагрузка на страну в связи с притоком мигрантов уменьшится.

Лидеры стран ЕС договорились реформировать Дублинское соглашение о распределении мигрантов "Отныне Италия не одна. Устанавливается новый всеобъемлющий принцип оказания приема и спасения мигрантов. И признается главный принцип: любой прибывающий в Италию прибывает в Европу", - подчеркнул Конте.

Ранее ЕС опубликовал данные о том, что уровень миграции сократился на 95% по сравнению с пиком кризиса в 2015 году, но в последние недели он стал снова нарастать.-0-