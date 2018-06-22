Италия призывает арестовать спасательное судно "Лайфлайн" с мигрантами

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия отказалась впускать в свой порт судно неправительственной организации "Лайфлайн" под нидерландским флагом, где находится более 200 мигрантов, спасенных в Сицилийском проливе. Об этом сообщает Euronews.

Сейчас корабль находится в мальтийских водах. Италия призывает власти островного государства с целью спасения пассажиров и прояснения ситуации арестовать судно и задержать экипаж.

Министр транспорта Италии Данило Тонинелли заявил, что Нидерланды подтвердили - "Лайфлайн" не имеет права ходить под нидерландским флагом. Он пообещал расследовать происхождение судна.

Ранее Италия отказалась принимать судно "Аквариус" более чем с 600 мигрантами на борту. В итоге на помощь пришли власти Испании, судно прибыло в порт Валенсии.-0-