Италия усилит патрули на границе с Францией из-за "ошибки" жандармов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Италии приняли решение усилить охрану своей границы с Францией, после того как французские жандармы перевезли на итальянскую территорию нескольких нелегальных мигрантов и оставили их там, сообщает Euronews.
Инцидент, который произошел в итальянском местечке Клавьере 19 октября, спровоцировал бурную реакцию официального Рима. Так, глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал произошедшее "беспрецедентным преступлением". В соцсетях он опубликовал видео, на котором видно, как французские жандармы высаживают мигрантов на безлюдной трассе, а затем уезжают. Маттео Сальвини призвал руководство ЕС дать оценку этому инциденту.
В ответ Франция выразила сожаление, заверив, что сотрудники жандармерии просто ошиблись. Однако итальянские власти усомнились в том, что ошибка была действительно непреднамеренной.
В результате Маттео Сальвини пригласил своего французского коллегу Кристофа Кастанера встретиться и обсудить недоразумение, а также другие накопившиеся вопросы.
Ранее Франция обвиняла правительство Италии в бессердечии за отказ принять на своей территории мигрантов со спасательного судна "Аквариус".-0-
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