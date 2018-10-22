Италия усилит патрули на границе с Францией из-за "ошибки" жандармов

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Италии приняли решение усилить охрану своей границы с Францией, после того как французские жандармы перевезли на итальянскую территорию нескольких нелегальных мигрантов и оставили их там, сообщает Euronews.

Инцидент, который произошел в итальянском местечке Клавьере 19 октября, спровоцировал бурную реакцию официального Рима. Так, глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал произошедшее "беспрецедентным преступлением". В соцсетях он опубликовал видео, на котором видно, как французские жандармы высаживают мигрантов на безлюдной трассе, а затем уезжают. Маттео Сальвини призвал руководство ЕС дать оценку этому инциденту.

В ответ Франция выразила сожаление, заверив, что сотрудники жандармерии просто ошиблись. Однако итальянские власти усомнились в том, что ошибка была действительно непреднамеренной.

В результате Маттео Сальвини пригласил своего французского коллегу Кристофа Кастанера встретиться и обсудить недоразумение, а также другие накопившиеся вопросы.

Ранее Франция обвиняла правительство Италии в бессердечии за отказ принять на своей территории мигрантов со спасательного судна "Аквариус".-0-