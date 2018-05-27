Итальянский футболист убил свою бывшую возлюбленную, а после покончил с собой

Футболист итальянского клуба "Туттокоуойо" из серии D чемпионата страны Федерико Дзини убил свою бывшую девушку, после чего покончил жизнь самоубийством, сообщают иностранные СМИ.
Молодому спортсмену было 24 года, в воскресенье, 25 мая, он должен был отметить свой 25-й юбилей. Накануне праздника он решил вновь сойтись со своей экс-девушкой и поехал мириться. Уговорить подругу возобновить романтический отношения так и не удалось, произошла ссора. Через некоторое время после этого соседи услышали выстрелы и вызвали сотрудников правоохранительных органов.
Федерико вынес тело погибшей и положил в машину. Вместе с трупом он уехал от дома. Тела обоих молодых людей были обнаружены у Пизы.
За свою футбольную карьеру итальянец успел поиграть за клубы Болгарии, Мальты, Монголии Филиппин.
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