Из горящего дома в Алматы эвакуировали 300 человек, из них 52 ребенка

5 апреля, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Из-за пожара в одном из жилых домов в Алматы было эвакуировано 300 человек.

На момент прибытия пожарных расчетов открытым пламенем горели балконы 5-этажного жилого дома, что осложняло тушение пожара. На месте возгорания был организован штаб, для борьбы с огнем развернуто 2 боевых участка, рассредоточенных по периметру здания.

Из дома эвакуировали 300 человек, из них 52 ребенка. Для ликвидации пожара было задействовано 86 человек службы пожаротушения личного состава и 25 единиц техники. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров.

В настоящий момент пожар ликвидирован.-0-